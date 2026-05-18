Даряват общински парцел на Дара на морето
Кадър БНТ
Кметът на община Аврен Емануил Тодоров направи важно съобщение:
"Уважаеми жители на община Аврен, скъпи приятели,
Малко от вас знаят, че DARA (Дарина Йотова) има корени от село Тръстиково, където живее и нейната баба.
На следващото заседание на Общински съвет – Аврен ще предложа DARA да бъде удостоена със званието „Почетен жител на община Аврен“ заради грандиозния ѝ успех на Евровизия и славата, която донесе на България нашето прекрасно момиче.
Ще направя и предложение да ѝ бъде дарен общински парцел в село Близнаци, където, надявам се, ще бъде построен дом, в който ще се родят още много красиви песни, радващи всички нас.
Благодаря ти, DARA! Направи ни безкрайно щастливи!"
