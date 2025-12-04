Дързък обир: Варненец задигна оборотите на пекарна и ресторант до Второ РПУ

снимка: МВР

Грабеж и две кражби са основанията за образуваните три досъдебни производства срещу 34-годишен варненец, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в града.

По данни на полицията преди дни мъжът, който до момента е нямал криминални прояви, чрез използване на физическа сила е отнел част от оборота на пекарна, в близост до Второ РУ.

Униформените от това полицейско управление са установили и задържали извършителя, който е откраднал също оборот от ресторант и е направил опит за кражба от магазин, отново на пари от касата на същата територия.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа, а работата по делата продължават под надзора на прокуратурата.

