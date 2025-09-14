Държава в Европа само с 3-ма души, но печата собствена валута

Кадър Уикипедия Willtron, Щаб-квартирата на Малтийския орден в Рим

От това място се издават собствени паспорти и се печата валута

В сърцето на Европа се намира „най-странната“ страна, чийто паспорт притежават само трима души на планетата, предаде БТВ

В средата на Европа има едно цяло, което звучи като излязло от роман – държава без територия, със собствен паспорт, валута и дори пощенски марки, но само с трима граждани на планетата. Добре дошли в света на Малтийския орден.

Малтийският орден на рицарите, известен още като Суверенен военен хоспиталиерски орден на Свети Йоан Йерусалимски от Родос и Малта, е основан през 1099 г. в Йерусалим като болница за бедни поклонници. Още през 1113 г. папата официално признава статута му на рицарски и религиозен орден. През вековете орденът е сменял седалището си - от Родос, после от Малта - но е запазил суверенитета си, въпреки че днес няма територия.

Днес орденът действа от две имения в Рим, откъдето издава собствени паспорти, печата валута и пощенски марки и дори има регистрационни номера. Само трима души в света обаче притежават малтийски паспорт: Великият магистър, неговият заместник и канцлерът. Всички останали членове използват паспортите на родните си страни, пише „Данас“, цитиран от N1.

Малтийският орден днес има близо 13 500 членове – рицари, дами и свещеници – и над 100 000 доброволци по целия свят. Въпреки че няма територия, Малтийският орден е суверенен субект на международното право, признат от 112 държави и поддържа дипломатически отношения със 104 държави, включително Испания, Русия и Америка. Интересното е, че Обединеното кралство, Съединените щати и Нова Зеландия не признават паспортите на този орден.

Орденът е предимно хуманитарна организация. Членовете му предоставят „медицинска помощ, помощ при бедствия и работят за запазване на християнските ценности“. Финансирането идва от дарения, подаръци и партньорства.

