Държавата бави ремонта на булевард „България“ в Русе

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Държавата продължава да забавя подписването на ключово споразумение за съвместно финансиране и мащабна реконструкция на булевард „България“ в Русе, който поема огромния международен трафик от ТИР-ове към Дунав мост. На пресконференция тази сряда кметът Пенчо Милков обяви, че местната администрация е изпълнила всички подготвителни действия, но официалният проект за споразумение от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) все още не е изпратен за подпис. Градоначалникът настоява за спешна промяна в модела на финансиране на граничните общини, чиито пътища се рушат от тежкотоварните камиони.

Община Русе вече е изпратила официални напомнителни писма до регионалното министерство, АПИ и Областна администрация - Русе с настояване процедурата да бъде придвижена максимално бързо. Въпреки проведените поредица от работни срещи и постигнатото принципно съгласие за съвместно финансиране, реалното задействане на проекта остава блокирано на държавно ниво.

Местната власт има пълна готовност да се включи със собствени средства, за да може ремонтът да обхване не просто преасфалтиране на платното, а цялостна модернизация на градската среда около булеварда. Планът предвижда едновременно обновяване на тротоарите, подлезите и изграждане на съвременни шумозащитни съоръжения.

„Постигнахме съгласие да работим съвместно и да финансираме както проектирането, така и строително-монтажните дейности. От страна на общината сме предоставили цялата необходима информация и сме заявили готовност да участваме финансово в реализацията на проекта“, заяви Пенчо Милков. Според него общата обществена поръчка ще спести време и ще предотврати последващо разкопаване на съпътстващата инфраструктура.

Булевард „България“ е част от републиканската пътна мрежа и е изцяло държавна собственост, но градът е принуден постоянно да инвестира в него. Кметът разкри сериозен абсурд – дори след последния си голям ремонт преди години, трасето официално все още не е въведено в експлоатация от държавата. За да се гарантира безопасността на движението, общинската администрация редовно извършва локални аварийни кърпежи на най-компрометираните участъци. Държавата възстановява тези средства на общината, но това често се случва с огромно закъснение.

Пенчо Милков критикува сегашния финансов модел, който ощетява граничните градове по основните транспортни коридори. По думите му натоварването на инфраструктурата в Русе е несравнимо по-голямо и градът трябва да получава по-голям целеви ресурс заради постоянния натиск от ТИР-ове. Процедурите по проектиране и избор на изпълнители допълнително се усложняват и забавят в Гърция и България заради постоянни съдебни обжалвания.

В дългосрочен план булевард „България“ ще промени изцяло своята роля в градската мрежа. След изграждането на бъдещата магистрала между Русе и Велико Търново, той ще се превърне в основен вътрешноградски високоскоростен способ за връзка между отделните квартали.

От стратегическо значение за Русе е и подобряването на връзката между булевардите „България“ и „Христо Ботев“. Отсечката от търговския обект „Джъмбо“ до ДЗС ще бъде разширена, като лентите за движение ще се удвоят от две на четири. Именно там ще се оформи и основният пътен възел, който ще осигурява директния изход от града към новата магистрала.

„Реално, булевард „Христо Ботев“ и отсечката от магазин „Джъмбо“ до ДЗС ще се превърнат в основния способ за излизане от града, защото там ще е основният пътен възел, който ще е връзка и с бъдещата магистрала между Русе и Велико Търново. Там ще има и удвояване на лентите от две на четири“, допълни русенският кмет.

Плановете на АПИ за проектиране на целия 20-километров участък и укрепването на съоръженията по него бяха разчетени с хоризонт за старт през настоящата 2026 година, но липсата на финално споразумение продължава да държи проекта на трупчета, пише dunavmost.com.

Редактор "Екип на Петел",

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