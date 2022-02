Държавата дава 10 000 лв. за транс фотосесия по картини на Майстора с културиста Тихомир от Фермата

"Другите българки" / "The Other Bulgarian Women" (Second Teaser Official)

Провокативна изложба на име "Другите българки" ще бъде представена на 8 март - тя представя транс българи, които позират като модели на Владимир Димитров-Майстора.

Един от моделите е културистът Тихомир от "Фермата", който решава да стане жена и се превръща в Мелиса Рангелова, съобщава бТВ.

Творбите на художника Михаил Вучков предизвикаха много остра реакция, след като проектът му получи 10 000 лева от „Национален фонд култура“ към Министерството на културата.

Вучков работел по своя проект от 2010 г., тъй като не било лесно да намери транссексуални жени, които да се разкрият във фотосесия.

Отношението към транс хората е като това към жените в XIX век и именно по тази причина художникът е решил да замени женските персонажи от картините на Майстора с транс жени. Според Вучков транссексуалните жени в България днес са най-дискриминирата група хора.

НФК не публикува конкретни мотиви за всеки отделен проект, получил финансиране чрез тях.