Държавата дава 606 лева на 338 хиляди души

Булфото

Агенцията за социално подпомагане е отпуснала помощ за отопление на близо 338 000 хора и семейства.

Техният брой е с близо 13 000 повече в сравнение с миналата година. Това съобщиха от пресслужбата на Министерството на труда и социалната политика, предаде Парите ни.

Целевата помощ е за периода от пет месеца – 1 ноември тази година до 31 март на следващата година, а размерът ѝ за целия зимен сезон е 606,70 лева, сумата е с близо 10% повече в сравнение с предходния отоплителен сезон.



Право да получат помощи за отопление имат хората и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявление-декларацията, е по-нисък или равен на индивидуално определен диференциран доход за отопление.

Със заповед на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов беше определен корекционен коефициент, за да не се допусне пенсионери да отпаднат от подпомагане заради ръста на пенсиите от 1 юли.

Изплащането на помощта се извършва от 15-о число до края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта за отпускането ѝ.

