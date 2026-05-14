Държавата дава безвъзмездно на Община Варна терен за детска градина

Държавата дава безвъзмездно на Община Варна терен за построяване на детска градина, съобщи бившият областен управител на Варна Атанас Михов по време на церемонията за встъпване в длъжност на новия областен управител Марио Смърков.

По думите на Михов процедурата е продължила повече от две години. Теренът е малко над 7 декара. Волята на дарителя е Общината да построи на мястото детска градина, каза Михов. По думите му, ако до пет години такъв проект не бъде реализиран, Общината трябва върне терена на държавата, предава БТА.

Договорът за безвъзмездно прехвърляне е финализиран с днешна дата, допълни Михов. Приемо-предавателния протокол с Общината ще подпише новият областен управител на Варна Марио Смърков.

