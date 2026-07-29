Държавата е похарчила над 1 милиард евро за софтуер

Снимка Министерство на иновациите

Държавата въвежда пълна проследимост на средствата за софтуер и затяга правилата за достъп до личните данни на гражданите. Това обяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев в отговор на отворено писмо от страна на работодателски и браншови организации в ИКТ сектора.

Повод за изявлението на министъра станаха твърденията на бизнеса, че държавната администрация изкуствено затваря пазара за български технологични компании. От ресорното министерство категорично отхвърлят тези обвинения, като се позовават на официалната статистика за разходите в сектора.

„Въведохме пълна проследимост на всяко евро, което държавата харчи за софтуер, и затягаме правилата за достъп до чувствителните данни на българските граждани. Тези две решения няма да отменим“, категоричен е министър Василев, пише dunavmost.com.

Според представените от институцията данни, за периода от 2020 до 2025 година държавата е похарчила над 1 милиард и 93 милиона евро за информационни и комуникационни технологии, както и за електронно управление.

От ведомството подчертават, че голяма част от тези средства – 777 милиона евро, са били възложени извън системата на държавната интеграция. Те са насочени директно към свободния пазар, на който оперират именно компаниите, подписали протестното писмо.

От Министерството на иновациите и дигиталната трансформация посочват, че последователно разширяват предварителния контрол върху ИКТ разходите на администрацията. Целта е публичните финанси да се разходват при реална конкуренция и прозрачност.

Иван Василев посочи, че ще работи общественият ресурс да не бъде ограничаван до няколко фирми, които са били приближени до предишните управляващи в страната.

„Разбираме, че това може да е неудобно за някого. Но ние не работим, за да е удобно. Работим, за да свършим задачите, които са важни за България“, допълва министърът.

Редактор "Екип на Петел",

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