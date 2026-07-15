Държавата готви нов контролен орган със служители на тол управлението, АПИ И ДАИ

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Темата за пътната безопасност е сред основните приоритети на правителството след поредицата от тежки катастрофи през последните месеци, част от които с участието на тежкотоварни превозни средства. Няколко министерства вече работят по изготвянето на пакет от мерки, като водеща роля е възложена на Министерството на транспорта и съобщенията.

Основната задача пред ресорните ведомства е разработването на Национален план за пътна безопасност, предаде Нова телевизия. Една от ключовите идеи в него е информацията от тол камерите да бъде използвана не само за контрол на винетните и тол таксите, а да бъде предоставяна и на останалите институции за по-ефективен контрол върху движението по пътищата.

Предвижда се в реално време да бъдат засичани нарушения като превишена скорост, използване на мобилен телефон по време на шофиране и липса на поставен предпазен колан. Освен това системата ще може да следи и за опасни изпреварвания, движение в аварийната лента, претоварени камиони, неукрепени товари, както и за задръствания и паднали предмети по пътното платно.

Още вчера от Министерството на транспорта съобщиха, че се работи по Националния план за пътна безопасност, а днес премиерът Румен Радев очерта основните мотиви и цели на инициативата.

По думите му сериозен проблем остава недостигът на кадри в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

„В ИААА в момента има 124 служители на терен, които отговарят за контрола на непрекъснато нарастващия тежкотоварен трафик в цялата страна, както и за контрола върху учебните центрове, превозвачите и техническите пунктове. Задачите са огромни, хората са малко, а заплащането е ниско. Резултатът е формализъм и предпоставки за корупция“, заяви Радев.

В същото време премиерът обърна внимание на съотношението между контролните органи и служителите в тол системата. „В нея има близо 700 служители на терен, чиято основна задача е да следят дали са платени винетните и тол таксите. Това означава, че приоритетът е не толкова спазването на правилата за движение по пътищата и защитата на човешкия живот, колкото събирането на такси“, посочи той.

Заявката на правителството е за по-добра координация между „Национално тол управление“, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Агенция „Пътна инфраструктура“, като не се изключва и създаването на нов механизъм или структура за контрол.

Редактор "Екип на Петел",

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