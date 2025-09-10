Държавата и варненските общини с общи усилия да върнат всички деца в училище

снимка: МОН

Областният управител професор Андрияна Андреева и началникът на РУО – Варна, доктор Ирена Радева започнаха серия от срещи в общините от областта за активизиране на съвместната работа и усилията на държавните институции, на местната власт и образователните структури, в процеса на обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Взаимодействието на институциите е мотивирано от волята на държавата да планира мерки и да предприеме действия, с които да гарантира възможност всяко дете в предучилищна или училищна възраст, да бъде включено в образователната система. Нещо повече. Засилената междуинституционална координация и набелязаните мерки ще позволят и реинтеграция на отпадналите от образователните институции деца и ученици.

Във вчерашния ден, областният управител и началникът на РУО – Варна проведоха срещи с кметовете на общините Аврен, Девня и Дългопол и с участието на директори на училища, на детски градини и педагози, съобщиха от пресслужбата на Областна администрация.

В община Аврен, където има 2 детски градини и 6 училища има трайна политика да се дискутират и да се търсят решения на проблемите на образованието в малките населени места. Кметът Емануил Манолов е категоричен, че всяко дете, независимо от това къде е родено и къде се обучава, има право на качествено образование в съвременна учебна среда. Такива условия са създадени в училищата и в детските градини на общината, които обхващат близо 700 деца и ученици.

В Девня, 65 първолаци вече получиха първите си раници с учебни тетрадки и материали, а подготовката на Детската градина и СУ “В.Левски“ за новата учебна година е приключила, в това число и с обхващане на децата и учениците, които подлежат на задължителна форма на обучение. 280 са децата, които ще влязат в детската градина, а 580 са учениците. Кметът Свилен Шитов изрази увереност, че взаимодействието между директорите на образователните институции, РУО, социалните служби и родителите ще има превантивна роля за обхващане и включване на децата и учениците в мрежата от образователни институции, но контролът за това трябва да продължава през цялата учебна година.

И представителите на местната власт и училищни директори в община Дългопол, където има 5 детски градини и 7 училища са категорични, че мерките за обхвата на децата и учениците трябва да са обвързани със системни проверки и контрол.

В резултат на срещите в трите общини се набелязаха и конкретни мерки. Към педагозите, които следят за обхвата на децата и учениците е препоръчително да се създаде постоянно действащ екип за превенция. В него трябва да бъдат включени педагогически специалисти, образователни медиатори и служители на образователната институция, които по нареждане на директорите на училищата и детските градини при необходимост ще извършват ежедневно посещение по домовете на отсъстващите без уважителни причини деца и ученици, ще установяват причините за отсъствията и ще прилагат конкретни мерки за предотвратяване отсъствието им.

Към необходимите превантивни мерки и предотвратяване на отпадането на ученици в задължителна училищна възраст, които не посещават редовно, отсъстват без уважителни причини и/или са налице други рискови фактори, е необходимо да се задълбочи работата с родителите, както и взаимодействието с Отделите ”Закрила на детето” при ДА ”Социално подпомагане”.

Днес срещите на областния управител и на началника на РУО – Варна продължават в общините Долни Чифлик и Бяла.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!