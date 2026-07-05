Държавата инвестира 14 млн. евро в бизнеса, общините и НПО-та от пограничните населените места със Сърбия и Северна Македония

снимка: МРРБ

14 млн. евро ще бъдат инвестирани за развитие на бизнеса, общините и неправителствения сектор в пограничните населени места на България със Сърбия и Република Северна Македония. Средствата са осигурени по управляваните от Министерството на регионалното развитие и благоустройството програми за трансгранично сътрудничество Интеррег между България и двете съседни страни, съобщават от МРРБ.

По данни на ведомството заместник-министърът на регионалното развита и благоустройството Десислава Георгиева е подписала 24 договора с бенефициенти от трите държави, които ще изпълнят важни проекти за местните общности.

„Мерките обхващат разнообразни сектори и бяха приоритизирани от представителите на местните общности в рамките на подхода за интегрирано териториално развитие. В програмите за периода 2021-2027 г. потребностите на местно ниво и гласът на местната общност относно приоритетните мерки за инвестиране заеха централно място. Вярваме, че в партньорство и открит диалог с местни власти, гражданското общество и бизнеса постигаме по-добри и видими резултати за населението в трансграничните региони“, заяви зам.-министър Георгиева, цитирана от пресслужбата на ведомството.

По програмата със Сърбия договорените проекти са 13 на стойност 8.1 млн. евро. Те ще въведат ново поколение обществени услуги в трансграничния регион – от модерно образование и дигитални административни решения до интелигентно управление на градската среда, зелена енергия и интегрирани здравни услуги. Български и сръбски партньори ще отворят стартъп центрове за млади предприемачи, център за екологично образование, площадка за рециклиране на едрогабаритни отпадъци, зарядни станции за автомобили и фотоволтаични системи за обществени сгради. Ще бъдат въведени услуги, включително медицински и социални грижи за отдалечени населени места, интелигентни системи за управление на общинска поддръжка, цифрови услуги за бизнеса.

Общините Пирдоп и Палилула ще изградят зони за отдих с умни пейки и улично осветление. Кюстендил и Босилеград ще купят специализирана техника за снегопочистване, косене и поддръжка на обществените пространства и ще въведат цифрова система с GPS проследяване и мобилно приложение за по-бърза реакция при сигнали от гражданите. Враца, Владичин хан и Центърът за развитие на областите Ябланица и Пчиня ще изградят соларни навеси, зарядни станции за електромобили и фотоволтаични системи за обществени сгради. Предвидени са и обучения на ученици, учители и граждани за използването на възобновяема енергия. Общините Дупница и Мерошина подписаха договор за обновяване на социални центрове и осигуряване на електрически автомобили и зарядни станции за мобилни социални екипи.

Държавното предприятие за управление на горите „Сърбияшуми“, Северозападното държавно предприятие – Враца и община Чипровци ще модернизират горския разсадник в Пирот, ще изградят Център за екологично образование и горска педагогика в Чипровци и ще въведат съвместни услуги за обучение, консултиране и цифрово наблюдение на горските екосистеми. Чрез съвместен проект Община Сливница, Здравен център – Пирот и Сдружение „Закрилници“ - Монтана ще купят електрически превозни средства за мобилни медицински и социални услуги, ще модернизират помещения за предоставяне на интегрирана грижа и ще създадат дигитална платформа за координация между институциите. С еврофинансиране Агенцията за икономическо развитие – Костинброд и Гражданското сдружение TEAM – Лесковац ще разработят програма за обучение на учители, електронна обучителна платформа и практически учебни материали за въвеждане на темите за устойчиво развитие и зеления преход в училищното образование.

С 5,8 млн. евро от програмата България - Северна Македония са подкрепени 11 съвместни проекта на предприятия от Благоевград, Петрич, Сандански, Гоце Делчев, Коларово и Логодаж и партньорите им от Кочани, Струмица, Валандово, Виница, Куманово и Щип. Те са в областта на хранително-вкусовата промишленост, мебелното производство, опаковките, металните и пластмасовите изделия, хотелиерството, винопроизводството и енергетиката. С договорените средства компании – представители на малкия и среден бизнес в региона ще има възможност да купят ново оборудване и информационни системи, ще дигитализират производствените процеси и ще повишат квалификацията на своите служители.

Сред финансираните инициативи е проект на компания от Благоевград и неин партньор от Кочани, които ще разработят енергийно ефективен бойлер от неръждаема стомана, който осигурява висока ефективност при използване на независими енергийни източници и ще бъде с повишена безопасност. Фирми от Струмица и Сандански ще разработят иновативни опаковки, в които ще бъде интегрирано Брайлово писмо. Ще бъдат реализирани и съвместни проекти за шоково замразяване и оптично сортиране, както и за създаване на нови хранителни продукти. Организации от Гоце Делчев и Струмица ще създадат многократно използваеми опаковки от рециклиран материал. Партньори от Сандански и Струмица ще разработят съвместен прототип на офисен и домашен смарт сейф. Винарни от Щип и Логодаж ще модернизират производството на вино чрез внедряване на автоматизирани системи, като проектът включва и създаването на маршрут за винен туризъм. Компании от Петрич и Виница получават финансиране за разработка на прототип на слънчев тракер, насочен към интегриране на инженерните соларни техники в дигитален дизайн.

„С тези последни договори инвестираме целия финансов ресурс на Интеррег програмите, за които страната ни е управляващ орган – България – Сърбия, България – Северна Македония и България – Турция. Бенефициентите имат в наше лице надежден партньор в процеса на изпълнение, като наши общи цели са повишаването на жизнения стандарт и подкрепа за конкурентоспособността в граничните региони“, подчерта заместник-министър Георгиева.

Редактор "Екип на Петел",

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