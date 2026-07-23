Държавата инвестира повече пари за пътна безопасност и професионална подготовка в училище

Пекселс

Финансиране в размер на 431 846 евро по две национални програми в образованието одобри Министерският съвет. Средствата са за изграждане на площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата и подготовката на ученици по професия „Приложен програмист“.

По Национална програма „Безопасност на движението по пътищата“ са предвидени 180 539 евро. Финансирането ще бъде използвано за изграждане на външни и вътрешни площадки за обучение в 86 общински детски градини, 74 общински училища и едно училище към Министерството на културата, които досега не са получавали средства по този модул. Целта е децата и учениците да изграждат практически умения и отговорно поведение като участници в движението по пътищата, посочват от МС.

По Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“ се осигуряват 251 307 евро за общински училища за обучение по професията „Приложен програмист“ през втория срок на учебната 2025/2026 г. и първия срок на учебната 2026/2027 г. Чрез програмата се дава възможност на повече ученици да придобият професионална квалификация и успешно да се реализират на пазара на труда или да продължат обучението си във висши училища в направленията „Информатика“ и „Компютърни науки“.

Редактор "Екип на Петел",

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