Държавата планира промени в регулацията на атракционните дейности

Подготвят се нормативни промени, свързани с регулацията на атракционните дейности у нас. Това стана ясно на среща на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов с представители на министерствата на туризма, младежта и спорта, икономиката и индустрията, регионалното развитие и благоустройството. На срещата присъстваха и представители на регулаторите, сред които КЗП, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), БИМ и БСА.

„Ясно ще дефинираме изискванията за безопасност, които организаторите на тези дейности трябва да прилагат, без да въвеждаме свръхрегулации в сектора“, заяви заместник-премиерът Гроздан Караджов.

Той подчерта, че установено неспазване на рамката ще води до тежки наказания и отнемане на правата за извършване на конкретната услуга.

„Задължително всеки, който предоставя тези атракциони по търговски начин ще осигурява и застраховка за потребителите“, каза още Караджов.

Нормативната рамка ще въведе режимите, при които ще работят операторите, обученията и сертификацията на инструктори и водачи, стандартите за безопасност и аварийна готовност, медицинско и застрахователно обезпечаване и др.

Предложенията трябва да бъдат внесени в Министерския съвет до следващата сряда.

