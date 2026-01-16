Държавата плаща за лечение на здравно неосигурени, както и лечение в чужбина

НЗОК

Държавата заплаща пакет от дейности за лечение на здравно неосигурени, както и лечението в чужбина за деца и пълнолетни, като превежда средства за тези разходи към бюджета на Здравната каса. Това разясни в ефира на БНР Ганка Аврамова, директор на дирекция „Бюджет и финансови параметри“ в Националната здравноосигурителна каса.

По думите й приходите в бюджета за здраве се формират основно от здравноосигурителни вноски, събрани от НАП, а най-голямата част от разходите се правят за плащания към договорните партньори – лечебни заведения за медицинска и дентална помощ, лаборатории, аптеки.

