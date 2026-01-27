Държавата пласира нов 5-годишен дълг за 150 милиона евро

Булфото

Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 5-годишни ДЦК, деноминирана в евро, с падеж на 28-и януари 2031 г. и годишен лихвен купон от 2,75%.

На проведения в понеделник ауцион бяха пласирани държавни ценни книжа за 150 млн. евро при среднопретеглена годишна доходност в размер на 2,94%, съобщава финансовото министерство, предаде БНР.

Общият размер на подадените поръчки по време на аукциона достигна 224,37 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 1,50 пункта.

Отчетеният лихвен спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 49 базисни точки (лихвата по българските книжа е с 0,49% по-висока от тази по германски книжа).

Седмица по-рано бяха емитирани нови 2-годишни книжа, като беше постигната среднопретеглена доходност е 2,33%.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!