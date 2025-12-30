Държавата подготвя еднократна помощ за подкрепа на тежкотоварния автомобилен транспорт

Снимка: АПИ

С решение на Министерския съвет в оставка, прието днес на редовно заседание на правителството, Агенция „Пътна инфраструктура" ще разработи схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на разходите за поддържане на конкурентоспособността на тежкотоварния автомобилен транспорт на Република България". Еднократната помощ ще бъде в общ размер до 50 млн. лв. или 25 564 594,06 евро, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Секторът, който е важен за поддържане на търговията и индустриалната дейност, е засегнат от глобалните промени в търговските пътища и логистичните вериги. Значителното увеличение на цените на горивата и необходимостта от преориентиране на транспортните маршрути води до повишени разходи. Еднократна, временна помощ от страна на държавата би осигурила необходимото финансово облекчение, позволявайки на превозвачите да се справят с увеличените разходи за горива и спада на товарните превози, и да продължат да предоставят качествени услуги, предава БТА. По този начин ще се осигури възможност за повишаване на конкурентоспособността на българския транспортен бранш и реализиране на по-големи бъдещи приходи за бюджета на база увеличаване на обмена на реализираните транспортни услуги.

Съгласно правителственото решение Агенцията „Пътна инфраструктура" трябва да предприеме необходимите действия по уведомяване на Европейската комисия чрез Министерството на финансите.

През февруари миналата година Министерският съвет отпусна на транспортните предприятия до 50 млн. лв. държавна помощ по мярката „Помощ в подкрепа на разходи за стабилизиране на транспортния отрасъл в Република България". Средствата са по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството след преструктуриране на разходи или трансфери по централния бюджет за 2024 година.

