Държавата подготвя санкции срещу ранните бракове

Снимка: Pexels

За последните 10 години над 33 000 непълнолетни са станали майки.

Шокираща статистика показва, че за последните десет години в България са се родили над 33 000 деца от майки, които самите са деца. Само от началото на 2024 г. случаите са 2837. В отговор на тревожната тенденция държавата разработва нов план за действие, насочен към градовете с най-висока концентрация на проблема. Темата коментират Дани Колева, ръководител програми "Закрила на детето" в УНИЦЕФ България и Огнян Исаев, програмен директор във фондация "Тръст за социална алтернатива" в предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS.

Проблемът с ранните раждания и бракове, често наричан "деца раждат деца", е многопластов и не може да бъде сведен до един единствен модел, обясни по време на видеовръзка Огнян Исаев.

"Зад тези цифри стоят действително човешки животи. Тези случаи са разнообразни. В едни случаи имаме причини, свързани с бедността, в други случаи имаме норма в съответната общност или общностна практика, а в други случаи имаме младежи, които се влюбват, харесват се, родителите са съгласни и те заживяват заедно", коментира той.

Исаев подчерта, че освен официално регистрираните раждания, съществува и скрит проблем с нелегалните аборти при непълнолетни, който остава извън статистиката. Според него в основата на проблема е липсата на здравно образование в училище и семейството, където темата все още е табу, а децата се учат от "улицата и интернет".

Дани Колева също акцентира върху нуждата от систематичен подход. Тя обясни, че наскоро проведена кръгла маса е поставила началото на кампания за подобряване на държавните мерки. "Един от основните изводи беше именно това, че тази практика разнопосочна, тоест на едно място да се сигнализира, да се реагира, да има услуга, а на друго - не, трябва да бъде прекратена", заяви Колева.

По думите ѝ новият план за действие ще се фокусира върху шест общини с висок брой такива случаи: Сливен, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Кюстендил и Монтана. Целта е след две години да се измери реалният ефект от приложените мерки.

Ключов елемент в борбата с явлението е адекватната реакция на институциите. Дани Колева подчерта, че професионалистите - лекари, полицаи, социални работници - не трябва да нормализират ранните бракове като "традиция или културна практика", тъй като става въпрос за насилие над деца и нарушаване на техните права. "В края на 2023 г. законът беше променен, така че законите всъщност трябва да се изпълняват", припомни тя.

И двамата експерти се обединиха около тезата, че превенцията и образованието са най-важните инструменти. Огнян Исаев настоя за "холистичен подход още от първи клас" и въвеждане на "чиста здравна култура", която да информира децата за тяхното тяло, развитие и как да се предпазват. Дани Колева допълни, че образованието е пряко свързано с отлагането на брака и раждането.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!