Държавата продава за 40 хиляди лева обществен селищен парк от 3 дка до Е-79 и оранжериите на Кресна

Държавата продава за 40 486 лв. обществен селищен парк от 3 дка до Е-79 и оранжериите на Кресна

Областната администрация в Благоевград продава един от държавните имоти с отпаднала необходимост, който беше включен в списъка с 4400-те държавни имоти на държавата с идея да се продадат, ако общините не ги искат за свои проекти, пише Струма.бг.

След избухнал скандал преди дни списъкът бе свален от страницата на МРРБ с обяснението, че много от институциите пожелали да нанесат корекции в данните, които са подали, както и че редица ведомства и общини започнали да заявяват желание да се сдобият безвъзмездно с имоти от списъка за изпълнение на собствените си цели и функции.

Кабинетът пък опита да се измъкне от скандала, като обяви, че прехвърля топката в ръцете на НС – депутатите да решават каква да е съдбата на имотите, сред които има паркове, част от държавната граница на България по планина Беласица, римският амфитеатър до МС, минерален извор, нос „Кротиря“ в Поморие и нос „Червенка“ в Черноморец, горски имоти в природни паркове и т. н.

Така в последния си работен ден преди лятната ваканция депутатите гласуваха промени в Закона за държавната собственост, с които да бъде улеснена бързата приватизация на държавните имоти, а президентът Румен Радев наложи вето на промените. Благоевградският имот обаче е „заварено положение“.

