Държавата с допълнителни мерки срещу спекулата и високите цени

Булфото

Държавата ще набележи допълнителни мерки срещу високите цени. Това се очаква да се случи на среща в Министерския съвет по-късно днес.

В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни, предава БНТ.

Очаква се на срещата да се търси дългосрочни решения относно мерките на правителството за овладяване на цените, за прозрачност на ценообразуването, за борбата с нелоялните търговски практики, както и защита на родните производители и качеството на храните.

