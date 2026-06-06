Държавата с драконовски мерки след жестоката катастрофа на „Челопешко шосе“

Кадър Нова телевизия

Първа реакция и на правителствено ниво след жестоката катастрофа с три жертви и множество пострадали на „Челопешко шосе“ в София.

Вицепремиерът Александър Пулев обяви, че държавата няма да остане безучастна към подобен тип инциденти и ще бъде приложена цялата строгост на закона, предава Нова телевизия. Вече се работи за засилване на контрола на всички нива.

Предварително Пулев обяви, че се очакват драконовски мерки от страна на вътрешния министър Иван Демерджиев.

„Моите съболезнования към всички близки на загиналите. Много неща трябва да се промянт и те вече се промениха. Държавата работи, аз имам пълната увереност, че министър Демерджиев ще предприеме драконовски мерки, това е неговият стил и повдение, така че да се подобрят всички нива на контрол и подобни инциденти да се намалят до минимум в бъдещето“, заяви Пулев.

Редактор "Екип на Петел",

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