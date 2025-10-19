Държавата събаря „Негреско“ в „Елените“: Близо 200 собственици твърдят, че ще загубят апартаменти без вина

Кадър БТВ

Възможно ли е да бутнеш сграда, след като си разрешил построяването ѝ? Това питат близо 200 собственици на апартаменти в комплекса „Негреско“, построен върху река.

Реакцията им идва, след като регионалният министър и ДНСК обявиха, че строежът е незаконен и обявиха, че сградата ще бъде съборена.

Незаконно строителство върху реката в Елените - констатацията дойде преди седмица. Обяви го министърът на регионалното развитие и благоустройството.

„ДНСК подготвя акт за установяване на незаконно строителство и предписание за събаряне на тази корекция на реката, която се намира в хотела. Разбирате, че няма как да съборим това, ако не се събори в хотела“, каза Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, цитиран от БТВ.

ДНСК издаде акта в началото на седмицата, а собственици на апартаменти в „Негерско“ обявиха, че сградата не е хотел и апелираха против събарянето ѝ. Мая Неева и Димитър Колев са едни от тях.

„Аз закупих апартамента си през февруари 2023 г. Горе-долу е около 1000 евро на квадрат. Със сигурност не съм се замисляла върху какво е построена сградата. Все пак това не е моя работа да се интересувам от тези неща. Моята работа е да си проверя документално дали апартаментът е наред. Адвокатите и нотариусите ми казаха: Да, всичко е наред по апартамента, няма никакви притеснения, можеш да го купиш съвсем спокойно“, обясни Мая Неева, собственик на апартамент в „Негреско“.

„Моето семейство придоби ваканционен имот във въпросната сграда през 2020 година. Потвърдиха, че има акт 16. Адвокатът, който беше в нотариалната кантора, също потвърди. Нотариусът потвърди, че всичко е изрядно. Нямахме проблем при сделката.

Никой не е очаквал такова нещо“, каза Димитър Колев, собственик на апартамент в „Негреско“.

„Сградата е проектирана и одобрена с оглед на покрития канал, който да отвежда водите на реката до морето“, твърди друг собственик в нея. „Съгласно Закона за водите, частично строителство над воден обект не е забранено, ако се осигурява пропускателната способност на водата“ - тук това е станало с така неречния воден колектор. Според държавата няма документи, които да доказват одобрението на този колектор. Липсва и разрешение частната сграда да преминава като мост над реката, която е чужда собственост - публична държавна.

Някакъв коментар имате ли за това?

Нямам, не мога да си обясня как... Предполагам как е станало, виждам как е станало, но предполагам, че има всякакви документи за тази направа. Цялото селище има много голям колектор. Той се вижда, когато излиза и на плажа. Трябва колекторът да бъде действително почистен и да се поддържа в добро състояние.

„В крайна сметка дори почистване на този колектор и то постоянно почистване и поддържане - според мен е напълно достатъчно, за да побира цялата тази вода и да не се стига до такива бедствия отново“, смята Мая Неева.

Според Димитър причината за наводненията не в колектора, а в задръстването му с дънери на дървета, свлечени с водата от горите над селището:

„Боклуците, листната маса, клоните и трупите, които са останали горе в сечището, са запушили целия този колектор. Там е имало сечище, така ли? Да, сигурен съм в това. Дори преди да се влезе в целия комплекс, отляво на асфалта, не повече от преди 20 дни изсякоха също много голямо количество гора. Площта е може би между 5 и 7 хиляди квадратни метра. Буквално на асфалта бяха струпани трупите. Същите тези трупи са влезли - просто наклонът е такъв, че няма как водата да не ги вкара в комплекса.“

Повече гледайте във видеото

