Държавата ще премахне за своя сметка незаконния колектор върху реката в "Елените"

Кадър БНТ

Държавата ще премахне за своя сметка незаконния колектор върху речното корито във ваканционно селище „Елените“, след като към момента не е установен извършителят на корекцията. От ДНСК уверяват, че няма да бъдат засегнати сгради, съобщава БНТ. Целта е възстановяване на естественото течение на реката и намаляване на риска от бъдещи инциденти. Собствениците на имоти в курорта обаче остават притеснени за сигурността на жилищата си.

Заповедта на ДНСК не предвижда събаряне на сгради, а премахване на незаконната корекцията и покритието върху река Козлука, която минава през “Елените”.

“В един от имотите, през който преминава реката, се намира сграда “Негреско”. Освен нея, в обхвата на тази корекция попада басейнът пред сградата, аквапаркът и амфитеатърът. Но това в никакъв случай не означава, че сграда “Негреско” ще бъде съборена”, заяви инж. Лиляна Петрова, началник на ДНСК.

Премахването на колектора може да започне едва след конструктивно обследване на обектите, разположени върху трасето на реката, включително и хотел “Негреско”.

“Това е един много дълъг процес. Огледи трябва да се направят, изчисления на самата конструкция, как би могла да бъде запазена тази сграда, защото тя е законна сграда. Тя има строителни книжа - това искам да стане ясно. ДНСК никога не е издавала заповеди за премахване на сгради, които имат строителни книжа”, каза още Петрова.

Все още не е ясно кой е извършил корекцията на реката.

“Заповедта в момента не е адресирана до никой. И най-вероятно при така стеклите се обстоятелства ще се наложи държавата да извърши това премахване. Държавата си е на мястото и няма да се поколебае да отстрани последствията от незаконосъобразните действия”, заяви тя.

Незаконният колектор увеличава риска от ново бедствие, реката буквално изчезва под бетона. Колекторът е трябвало да поеме огромните водни маси, стичащи се от планината.

Новината за премахването на колектора стресна собствениците в “Негреско”

Жителите настояват за дере, като защита от подобни бедствия.

Заповедта на ДНСК може да се обжалва в срок от 14 дни. Ако има жалби, случаят ще се гледа в съда и след решението му - ще се пристъпи към изпълнение.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!