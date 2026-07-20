Държавата ще проверява договорите за пътищата

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Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков представи на пресконференция информация за подписаните договори за основни ремонти на автомагистрала „Хемус“, пътя Видин - Ботевград и поддръжката на републиканската пътна мрежа у нас.

По думите му в последните години все пак има една добра тенденция - че започват да се сключват договори за основни ремонти на пътища и да се правят проекти. Шишков посочи, че вече са подписани около 30 договора за основни ремонти на пътища. Той обаче подчерта, че това „не са нашите фирми, а фирмите на наследството“. Също така има наследени текущи процедури по обществени поръчки в различна фаза на изпълнение, предаде БТА. По думите на регионалния министър, когато стартира обществена поръчка, единственият начин е тя да бъде завършена. Ако предприемат действия за прекратяване на договорите, това само би довело до забавяне на ремонтите, влошаване на пътищата и по-високи цени.

Според Шишков хубава новина е, че в момента се правят процедури за обществени поръчки за ремонти и строежи на пътища. Той обеща оттук нататък да има много по-голям контрол.

Министърът съобщи, че Държавното дружество „Автомагистрали“ е спечелило три поръчки за поддръжка на автомагистралите в България, като след сключването на договори с подизпълнители през 2024 г. скоро след това сключва допълнителни договори с допълнителни подизпълнители. По думите на Шишков това изглежда странно. Той отбеляза, че през годините е подавал множество сигнали до прокуратурата за нарушения в пътното строителство и очаква действия от нейна страна за установяване на разходването на авансовите плащания за ремонти и строежи.

По темата за мантинелите министър Шишков коментира, че има идея те да бъдат вкарани в бъдещите търгове за поддръжка на пътищата, като така ще се избегне възможността за монопол на фирмите. Според него въпросът какви да са разделенията на магистралите е експертен, а не политически. В тази връзка ще бъде сформирана комисия, която да анализира действащата нормативна уредба и различните варианти за мантинели.

Редактор "Екип на Петел",

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