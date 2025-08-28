Мая Иванова. Снимка: pixabay.com

Месеци наред държавата ще следи цената на ракията. Продажната стойност на любимата напитка, произход от България, 700 милилитра, ще бъде под лупата всеки ден от 1-ви януари до 8-ми август следващата година. Тя е част от 101 групи продукти от голямата потребителска кошница – хранителни стоки от първа необходимост и лекарства, която цена ще бъде на показ всеки ден. Така всеки от сайта kolkostruva.bg, ще може да ги сравнява до 8-ми август, когато изтича периодът на двойно обозначение на цените – и в лева, и в евро, съобщи Нова телевизия.

Хляб, яйца, мляко и млечни продукти, различни видове месо и колбаси, олио и консерви, плодове и зеленчуци, детски храни и сладкарски изделия, безалкохолни и алкохолни напитки. Както и редица лекарства – включително ваксини, медикаменти за простудни заболявания, възпаления и обезболяващи. Пълният списък вече е публикуван на страницата на Комисията за защита на потребителите.

Зад всяка от включените 101 стоки стоят десетки отделни артикули – тъй като търговците трябва да отчитат всяка марка от дадената група. Задължени да публикуват тази ежедневна информация са търговските вериги с оборот над 10 милиона лева за предходната финансова година. Всеки ден между 7:00 и 12:00 часа на обяд те ще трябва да публикуват подробна информация за всеки свой артикул, попадащ във всички 101 групи стоки – на собствения си уебсайт и в електронния портал на Комисията за защита на потребителите. Като задължението си пред държавата ще трябва да спазват всеки ден – включително в събота, неделя и на официалните празници.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!