Държавата влезе с полиция в язовир „Ахелой“

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Институциите в Бургас започнаха принудително изземване на стратегическия водоем, завладян от години без правно основание от местни бизнесмени

Преди броени минути служители на Областната дирекция на МВР в Бургас, Областната администрация, Басейнова дирекция, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Гражданска защита и още няколко ключови държавни институции се появиха на язовир „Ахелой“ в решителен опит най-накрая да въведат държавата във владение на собствения й имот, предаде Флагман.

Водоемът официално е собственост на Министерството на земеделието, но през последните години се превърна в поредния пример за безсилие на институциите пред частни интереси.

Припомняме, че този язовир има стратегическо значение за региона. След като дълго време се стопанисваше от земеделското министерство, държавата реши да го прехвърли за управление на Областния управител на Бургас с много ясна и важна цел. Заедно със съседния язовир „Порой“, той беше прекатегоризиран във водоизточник за приоритетно питейно-битово водоснабдяване. Идеята беше комплексът да служи като критична алтернатива и резервен вариант за захранване на цялото Южно Черноморие, в случай на пресъхване или критичен спад в нивата на язовир „Камчия“.

Въпреки сериозните планове на хартия обаче, реалността на терен се оказа коренно различна.

От няколко години Областната администрация в Бургас на практика е напълно блокирана и не може да стъпи в имота, тъй като водоемът е буквално завладян от частно лице.

По документи обектът все още се води на името на бившия му стопанин от Свети Влас. В публичното пространство и сред местните хора обаче е публична тайна, че там реално се разпорежда мъж, чиято фигура е изключително добре позната в района.

Без да притежава каквито и да било правни основания или валидни договори, въпросният мъж е изградил незаконни рибарници на мястото и необезпокоявано стопанисва държавния язовир от години, развивайки частен бизнес.

До този момент нито една институция не беше предприела реални действия за неговото отстраняване.

Днес обаче ситуацията претърпя коренен обрат и Областната администрация в Бургас, подкрепена от силите на реда пристъпи към принудителното изземване на язовира, за да си върне контрола върху стратегическия за водната сигурност обект.

Редактор "Екип на Петел",

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