Държавата взе неизразходваните към 3 юни пари по сметките училищата в страната

Снимка: Булфото

Държавата взе неизразходваните към 3 юни пари по сметките на държавните училища в страната. Мярката засяга около 300 училища, съобщават от Министерството на образованието.

В Хасково за директора на професионалната гимназия по лека промишленост денят започва с празна сметка.

„В първия момент наистина много силен шок изживяхме“, казва за bTV Траяна Николова, директор на ПГЛП „Райна Княгиня“ – Хасково.

Същото се случва и в гимназията по туризъм.

„В момента в сметките не притежаваме нищо. Ние се притеснихме най-вече заради това, че имаме учебни практики по две от професиите – производство на хляб, сладки и хлебни изделия и кетъринг, и ежедневно се снабдяваме с продукти от фирмите, от нашите партньори. Това ни притесни, че няма да можем да изплащаме фактурите“, казва Лидия Педалова, директор на ПГ по туризъм „Александър Паскалев“ – Хасково.

Отнемането на лимитите по сметките на държавните училища е със заповед на министрите на образованието и финансите. Това става ясно от писмо, изпратено през инспектората по образование до ръководствата на училищата.

„С оглед на по-ефективно управление на публичните разходи до приемането на закона за държавния бюджет за 2026 година, служебно се отнема неизразходеният към 3 юни лимит за плащания“, се посочва в писмото.

„Плащаме належащото, всичко друго отлагаме“, казва Траяна Николова.

„Добре, че разплатихме STEM проекта, защото там бяха по-големи сумите към фирмите. Приключили сме със STEM проекта и сега се надяваме да отпуснат бюджета, да приемат закона. Ако имаме някакви текущи ремонти, да можем да ги поемем“, казва Лидия Педалова.

От Министерството на образованието съобщиха за bTV, че мярката има временен характер до приемането на държавния бюджет и се отнася единствено до държавните образователни институции.

Месечните лимити ще продължат да се превеждат ежемесечно към образователните институции, както и досега. Тоест – няма да остане месец без финансово обезпечение.

Редактор "Екип на Петел",

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