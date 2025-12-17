Държавен фонд "Земеделие" изплати над 14 млн. лева помощи на пчелари

Снимка: Пиксабей

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати над 14 млн. лв. (14 289 726 лв.) на 1212 земеделски стопани, кандидати по интервенция „Биологично пчеларство“, съобщиха от ведомството.

Подпомагането по интервенцията се предоставя годишно, под формата на еднократно плащане за стопанство, отбелязва БТА.

Земеделският стопанин е необходимо да отглежда минимум 20 пчелни семейства в съответствие в изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848.

Всички те следва да са разположени в пчелини, регистрирани в информационната система на Българската агенция по храните (БАБХ) с идентифицирани пчелни семейства, които са включени в Регистъра на биологичното производство.

