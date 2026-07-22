Държавите от ЕС не могат да постигнат компромис за 21-вия пакет санкции срещу Русия

Стопкадър: Нова ТВ

В Брюксел посланиците на Европейския съюз продължават да обсъждат новите санкции срещу Русия. В момента Гърция остава последната държава, която блокира 21-вия пакет, пише "Нова телевизия".

Атина се опитва да избегне забрана за транспортиране на петрол, която ще засегне една от големите петролни компании, собственост на гръцки милиардер. Неговата фирма пренася суровини от Сибир до държави извън Европа.

Миналата година Брюксел обяви, че покупката и преносът на руски горива ще бъдат преустановени от 1 януари 2027 г.

Новият пакет от санкции ще запази и тавана на цената на руския суров петрол от 44 долара за барел, за да бъде предотвратено възползването на Кремъл от увеличаващите се цени след затварянето на Ормузкия проток.

Редактор "Екип на Петел",

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