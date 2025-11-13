Държавите от ЕС ще трябва да плащат лихвите по общ заем за Украйна

Пекселс

Държавите от ЕС ще трябва да платят лихвите по общ заем в полза на Украйна, ако не се използва запорираното руско имущество, каза днес еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис на пресконференция след заседанието на европейските финансови министри в Брюксел.

Той поясни, че всички възможности за осигуряване на по-нататъшна подкрепа за Киев крият финансови, правни и политически предизвикателства. Еврокомисарят уточни, че днес е било обсъдено дали ЕС да изтегли общ заем, дали държавите сами да вземат такъв заем и да го предоставят на Киев, или да се използва руското имущество под запор. По неговите думи, ако Украйна получи средства от европейския бюджет, Европейската комисия ще се наложи да промени представеното наскоро предложение за бюджетната рамка в следващите седем години, предаде БТА.

Всички държави от ЕС днес се съгласиха да се осигури необходимата подкрепа за Украйна спешно, посочи Домбровскис. Той добави, че скоро ЕК ще представи писмено предложение за възможните следващи стъпки.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!