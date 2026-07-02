Държавната и местната власт в област Варна затягат мерките срещу пожарите през лятото

кадър: Фейсбук, РДПБЗН Варна

Представители на общините от Варненска област и РДПБЗН – Варна обсъдиха подготовката за летния пожароопасен сезон, риска от пожари, необходимостта от кампания за своевременно информиране на гражданите, както и поддържането на висока степен на готовност за реакции при извънредни ситуации /бедствия, аварии, пожари/.

Домакин на срещата бе областният управител Марио Смърков, под чиято егида ще се проведе кампанията и ще се координират мерките за намаляване броя на пожарите през летния пожароопасен сезон. "В условията на все по-чести природни бедствия и екстремни метеорологични явления нарастват рисковете за населението", подчерта областният управител. "Ето защо превенцията и готовността да се управляват възникнали извънредни ситуации са отговорност не само на службите за реагиране от състава на Единната спасителна система, но и на общините".

Ст. комисар Стоян Стоянов – директор на РДПБЗН – Варна връчи Благодарствена грамота на областния управител в знак на признателност за доброто сътрудничество, за подкрепата и приноса му за взаимодействието на Областна администрация с РДПБЗН. Комисар Стоянов представи материалната готовност на службите за реагиране и действия в пожароопасния сезон и превантивните мерки, които регионалната дирекция е предприела съвместно с органите на МВР. С оглед вземането на мерки за недопускане възникване на пожари и причиняване на щети на горски територии, на земеделска продукция и сгради, както и за осигуряване на пожарна безопасност в курортните комплекси, туристическите места за настаняване и заведенията за хранене, дирекцията е изготвила различни информационни материали достъпни on-line.

В хода на срещата специално внимание бе отделено на доброволните формирования, създадени по реда на Закона за защита при бедствия към общините от област Варна. Коментирана беше готовността им за реакция, числеността, техническите възможности на оборудването, но и различни форми на оперативно сътрудничество, за да се повиши нивото на координация между РДПБЗН и доброволните формирования.

Участие в срещата взеха и представители на дирекциите Бюро по труда в общините от областта. Те представиха проект „Заетост без бариери”, който Агенция по заетостта в МТСП изпълнява по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Проектът осигурява подкрепа чрез субсидирана заетост за лица в неравностойно положение, включени в превенция от природни бедствия и извънредни ситуации, отстраняване на последствията от тях, както и дейности за подпомагане борбата с климатичните промени. Срокът на заетостта им ще е за период до 6 месеца. Участниците в срещата се съгласиха, че тази програма ще подпомогне усилията на доброволните формирования към общините в областта особено в пожароопасния сезон.

Редактор "Екип на Петел",

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