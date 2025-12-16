Държавните служители в Гърция стачкуват срещу бюджета за 2026 г.

Петел.бг

Синдикатът на държавните служители в Гърция организира масова 24-часова стачка в знак на несъгласие с бюджета на правителството за следващата година.

В изявление на синдикатите се посочва, че работещите при тези ниски заплати не могат да покрият задълженията си за месеца, а правителството раздава 21 милиарда евро на военната индустрия и отбраната. Исканията на стачкуващите включват също увеличаване на заплатите в публичния сектор, наемане на достатъчно служители в здравеопазването и образованието. Справедливи колективни трудови договори за всички, подчертават от гръцките синдикати, предаде БНР.

В стачката днес участват учители, лекари от държавните болници, служителите в общините, както и работещите в транспорта.

Тази вечер в часовете на гласуване на бюджета в парламента се организират протестни демонстрации в над 30 града на страната.

Полицията приканва гражданите да избягват посещения на места, където се провеждат демонстрации.

