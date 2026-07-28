Държавните служители вече започват да плащат осигуровки

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В Държавен вестник днес бяха обнародвани бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Финансовата рамка предвижда от 1 август да се вдигне максималният осигурителен доход на 2300 евро, а минималната работна заплата – 620 евро.

Настоящият механизъм, определящ минималното възнаграждение спрямо средната брутна работна заплата за страната, спира да действа. Засега не е ясно дали и по какъв критерии ще расте минималната заплата следващите години.

347 евро стана минималната пенсия от 1 юли, когато бяха актуализирани всички пенсии със 7,8%., съобщи бТВ.

През 2026 г. жените, работещи при условията на трета категория труд, се пенсионират, ако са навършили 62 години и 6 месеца и имат 36 години и 10 месеца осигурителен стаж. За мъжете изискванията са 64 години и 9 месеца навършена възраст и 39 години и 10 месеца осигурителен стаж.

В бюджета за Общественото осигуряване е записана реформата, при която държавните служители ще започнат да плащат своите осигуровки сами от 1 август в съотношение 20 към 80.

Бюджетът за Здравната каса е рекорден – 5,256 млрд. евро. Здравната вноска остава 8%.

По-късно днес от „Продължаваме промяната“ ще внесат петиция в президентството с искане президентът Илияна Йотова да наложи вето на закона за държавния бюджет за 2026 г.

Редактор "Екип на Петел",

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