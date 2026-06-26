Държавният департамент на САЩ: В момента Украйна печели войната

Пиксабей

Войната между Русия и Украйна достигна повратна точка и Киев е в момент, в който печели. Това заяви Джереми Левин, заместник-държавен секретар на САЩ по въпросите на външната помощ, хуманитарните въпроси и религиозната свобода, съобщава "Европейская правда", цитира Блиц

Според него ситуацията вече е обърната.

„В момента сме в ситуация, в която Украйна печели войната“, каза Левин.

Той подчерта, че преди украинските войски на бойното поле са чакали зимата, тъй като руснаците не са напредвали и са си вземали почивка. Сега се случва обратното: украинците са в настъпление, докато руснаците чакат зимата.

Същевременно говорителят на Държавния департамент отбеляза, че дори тази зима украинците са успяли да „променят динамиката“, тъй като украинските въоръжени сили предприеха удари срещу руската инфраструктура на руска територия.

„Сега е много важен момент. Украйна може да продължи да оказва натиск на бойното поле“, подчерта Левин.

Редактор "Екип на Петел",

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