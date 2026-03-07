реклама

Държавният департамент на САЩ одобри продажбата на 12 хиляди бомби на Израел, като заобиколи Конгреса

07.03.2026 / 07:43

Пиксабей

Държавният департамент на САЩ обяви снощи, че е одобрил продажбата на 12 хиляди 453-килограмови бомби на Израел, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес.

Държавният секретар Марко Рубио е преценил, че има спешна нужда от боеприпасите и е отменил обичайната процедура за преглед от Конгреса, според същия източник, пише БТА. 

В уведомлението до Конгреса, в което се съобщава, че законодателите ще бъдат заобиколени при разглеждането на продажбата, не се посочва къде Израел възнамерява да използва бомбите.

"Предложената продажба ще подобри способността на Израел да отговори на настоящи и бъдещи заплахи, ще укрепи отбраната на страната и ще служи като средство за възпиране на регионални заплахи", се посочва в документа.

Сделката е на стойност 151,8 милиона долара.

kris (преди 58 минути)
Рейтинг: 580655 | Одобрение: 111250
Касае се за 1000 паунда бомби BLU-110.....Избиват всичко живо на 20 м радиус...."За защита територията на Израел ?".....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
уйчо (преди 1 час)
Рейтинг: 125418 | Одобрение: 7398
Ами производството върви, стоката залежава, трябва да се продаде и употреби някъде, иначе срокът на годност изтича. 

