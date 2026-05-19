Държавният зрелостен изпит по БЕЛ ще е в 783 училища в страната

Изпитният вариант за държавния зрелостен изпит по български език и литература ще бъде генериран утре от 5 859 375 възможни комбинации. Тегленето ще е рано сутринта в залата на петия етаж в Министерството на образованието и науката (МОН), съобщи пресцентърът на ведомството.

За матурата по БЕЛ са ангажирани 13 800 квестори. Зрелостниците са разпределени в 783 училища и 4320 изпитни зали. Началото на изпита е в 8:30 часа, но учениците трябва да бъдат в училищата поне 30 минути по-рано, посочва БТА. Необходимо е да носят документ за самоличност и служебната си бележка за допускане до изпита, която може да е и на електронен носител.

Няма промяна във формата на теста за държавния зрелостен изпит по български език и литература. Изпитът включва 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 задачи със свободен отговор, две с разширен свободен отговор и задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе).

Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст и за извличане на информация.

Максималният брой точки от изпита е 100, информират от МОН.

Идентификационната бланка с личните данни на зрелостниците ще е свързана с първия лист за отговори и няма нужда да я отделят и слагат допълнително в малко пликче, което после заедно с изпитната си работа да поставят в големия плик. Същата процедура ще се приложи и за националното външно оценяване след седми клас, съобщиха през миналата седмица на пресконференция от Министерството на образованието и науката.

Решението е взето миналата година. В началото на 2026 г. директорите на училищата, чрез Регионалните управления на образованието, са информирани и системата е подготвена, защото тази процедура се прилага от няколко години за националното външно оценяване в четвърти и в десети клас, поясниха тогава от МОН.

Според МОН промяната не носи никакъв риск от нарушаване на анонимността на изпитните работи, защото в процеса на сканирането при оценителите отива само листът за отговори и когато работата е оценена, се извършва идентификацията чрез единния баркод. Оценителите нямат информация чия изпитна работа проверяват, а в същото време се избягва съхраняването, рязането на малките пликчета и сканирането на идентификационната бланка, което облекчава административните процедури, скъсява се и се улеснява процесът.

Подадените заявления за явяване на задължителната матура по български език и литература са над 53 000.

В рамките на майската сесия МОН ще организира 88 отделни държавни зрелостни изпита. На тях, както и досега, ще се използва химикал, който пише с черен цвят.

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни, а след това в тридневен срок зрелостниците могат да се запознаят с оценените си изпитни работи в училищата, в които са положили матурите. Както и досега, ще могат да се коригират само технически грешки. Остава и възможността за явяване на изпит за по-висока оценка по реда на държавните зрелостни изпити при желание от страна на зрелостника. Този резултат не променя оценката в дипломата, но може да послужи за целите на кандидатстване във висше училище, обясниха от образователното министерство.

