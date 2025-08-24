Дъщерята на Алекс Сърчаджиева остави България без думи

Кадър Фб

Прекрасна снимка на лунна светлина качи Александра Сърчаджиева заедно с порасналата си дъщеря.

На селфито виждаме специалния момент между майка и дъщеря, които ни показват силната любов, която ги свързва.

София е дъщерята на Алекс Сърчаджиева и покойния актьор Иван Ласкин. Тя е на 14 години. Връзката между Алекс и дъщеря ѝ е силна и изпълнена с подкрепа и обич, а това личи и от общите им снимки в социалните мрежи, които актрисата качва. Миналата година София се снима в първия си филм "Игра на доверие" на режисьора Мартин Макариев.

