реклама

Дъщерята на Алекс Сърчаджиева остави България без думи

24.08.2025 / 13:04 0

Кадър Фб

Прекрасна снимка на лунна светлина качи Александра Сърчаджиева заедно с порасналата си дъщеря.

 На селфито виждаме специалния момент между майка и дъщеря, които ни показват силната любов, която ги свързва. 

София е дъщерята на Алекс Сърчаджиева и покойния актьор Иван Ласкин. Тя е на 14 години. Връзката между Алекс и дъщеря ѝ е силна и изпълнена с подкрепа и обич, а това личи и от общите им снимки в социалните мрежи, които актрисата качва. Миналата година София се снима в първия си филм "Игра на доверие" на режисьора Мартин Макариев.

 

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама