Дъщерята на Брижит Макрон: Съсипаха живота й

Дъщерята на Брижит Макрон - Типаин Озиер - заяви пред парижки съд, че фалшивите твърдения в интернет, според които първата дама на Франция е родена като мъж, са увредили качеството ѝ на живот, карайки я ежедневно да се тревожи за това какви дрехи носи и как стои.

Типаин Озиер, 41-годишен адвокат, беше призована като свидетел по делото срещу десет души, обвинени в онлайн тормоз на Брижит Макрон чрез създаване или споделяне на публикации в социалните мрежи, в които лъжливо се твърди, че тя е мъж.

Тя разказа, че снимки на майка ѝ, включително лични летни фотографии, били публикувани онлайн с обидни коментари, предава Bulgaria ON AIR.

"Последствието е, че тя вече систематично трябва да внимава какво облича, как се държи, независимо какво прави в ежедневието си, защото знае, че образът ѝ може да бъде изопачен, за да служи на тези атаки", обясни дъщерята на Брижит Макрон.

Осем мъже и две жени, на възраст между 41 и 60 години, са изправени пред съда в Париж по обвинения в онлайн тормоз на Брижит Макрон.

Някои от тях имали малък брой последователи в социалните мрежи, докато други били по-известни. Всички са обвинени, че са публикували злонамерени коментари относно пола и сексуалността на Брижит Макрон.

За някои това включвало и приравняване на възрастовата разлика между нея и съпруга ѝ, френския президент Еманюел Макрон, с "педофилия". Ако бъдат признати за виновни, ги грозят до две години затвор.

Озиер, която е едно от трите деца от първия брак на Брижит Макрон, заяви, че майка ѝ е била дълбоко засегната от публикациите в социалните мрежи, довели до "влошаване на здравето ѝ" и "влошаване на качеството ѝ на живот".

"Няма ден или седмица, в която някой да не ѝ напомни за това. Най-тежкото за нея са последствията за семейството. Внуците ѝ чуват какво се говори: "Бабата ти лъже" или "Баба ти е дядо ти". Това я наранява дълбоко", каза дъщерята на Брижит Макрон.

Озиер обясни, че майка ѝ вече живее с "постоянно поведение на бдителност, защото всяка нейна снимка може да бъде използвана срещу нея, за да подхрани омразни атаки. Така тя не може да има спокойствие в ежедневието си. Невъзможно е да води нормален живот, без този въпрос отново да изникне. Постоянно се поставя под съмнение нейната идентичност, хора непрекъснато ѝ говорят за това".

Според нея твърденията, че майка ѝ е мъж, са като "вихрушка, която никога не спира", предаде The Guardian (Гардиън).

Процесът в Париж е най-новата фаза от продължаваща съдебна битка от двете страни на Атлантика срещу фалшивото твърдение, че Брижит Макрон е мъж на име Жан-Мишел Троньо.

