Дъщерята на Гала: Коремът ми не е от сарми. Бебе номер 2 се готви

01.01.2026 / 19:18 0

Кадър Инстаграм

Дъщерята на Гала - Мари Константин, й направи най-хубавия коледен подарък - бременна е с второто си дете. Новината съобщи по закачлив начин самата Мари в Инстаграм профила си.

"Коремът ми не е от сарми. Бебе номер 2 се готви", написа тя с типичното си чувство за хумор, като новината веднага предизвика вълна от реакции и поздравления, пише Пловдив 24.

Щастливото съобщение идва само месеци след тежък период в живота ѝ. 

Припомняме, че през април тази година Мари разкри, че след раждането на дъщеричката си Лора през 2024 г. ѝ е била поставена диагноза рак. Тогава тя откровено сподели, че най-големият ѝ страх не е бил самото заболяване, а мисълта дали ще има възможност да види как детето ѝ расте

