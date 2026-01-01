Дъщерята на Гала: Коремът ми не е от сарми. Бебе номер 2 се готви

Кадър Инстаграм

Дъщерята на Гала - Мари Константин, й направи най-хубавия коледен подарък - бременна е с второто си дете. Новината съобщи по закачлив начин самата Мари в Инстаграм профила си.



"Коремът ми не е от сарми. Бебе номер 2 се готви", написа тя с типичното си чувство за хумор, като новината веднага предизвика вълна от реакции и поздравления, пише Пловдив 24.



Щастливото съобщение идва само месеци след тежък период в живота ѝ.



Припомняме, че през април тази година Мари разкри, че след раждането на дъщеричката си Лора през 2024 г. ѝ е била поставена диагноза рак. Тогава тя откровено сподели, че най-големият ѝ страх не е бил самото заболяване, а мисълта дали ще има възможност да види как детето ѝ расте

