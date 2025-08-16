Дъщерята на Гала: Последни седмици от ремонта и първи игри в двора

Кадър Фб

Мари Константин, дъщерята на тв водещата Гала, трогна последователите си с нови снимки на дъщеричката си Лора.

„Последни седмици от ремонта и първи игри в двора“, написа младата майка под кадрите, показвайки щастливите моменти на малката принцеса заедно с таткото Константин, предаде Блиц.

Оказва се, че покрай най-трудния период в живота си – тежката диагноза рак и последвалата операция – Мари и половинката ѝ са се захванали и с ремонт на новия си дом. Двамата са избрали да живеят в къща, за да може Лора да расте на свобода и да има пространство за игри на открито.

Семейната идилия се допълва от близките. Гала и свекървата Джуджи са чести гости в новия дом и активно помагат на младите родители в отглеждането на малката. Подкрепата на семейството и радостта около Лора са най-голямата сила за Мари в този труден, но изпълнен с надежда период.

