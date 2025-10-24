Дъщерята на Гала разкри за грандиозен провал

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Щерката на Гала отпразнува подобаващо с мъжа си и най-близките първия рожден ден на нейната наследничка Лора. Оказа се обаче, че Мари е трябвало да се справи с възникнал проблем, за да запази настроението на всички на празника.

Тортата беше грандиозен провал. Видях, че са ме похвалили на едно, две места, но изобщо не беше това плана за торта. Трябваше да е целувчена и съвсем по друг начин украсена. Но, кагато целувката ми беше на хартия за печене, хванах много лошо листа и тя се пръсна. Плаках малко, защото щеше да излезе: Ти цял ден една торта прави и накрая я счупи. Беше драматично в моята глава, обаче успях да го спася в последния момент, и не беше лоша на вкус, призна Мари.

Запитана от Ина Чочева, дали вълнението от специалния ден не е причина да не се получи това, което иска, Мари уточни: Аз съм леко спъната, и с лекота и нежност нося хаоса в себе си, и във всичко, което докосна. Затова не се получи.

В „На кафе“ Мари разкри още, че след като преодоля сериозен здравословен проблем, спазва стриктно хранителен режим.

Направих редица изследвания, за да знам какво тряба да консумирам, и елиминирах всички неща, които са противопоказни, и предизвикват проблеми с бъбреците. Преминах на ниско въглехидратен режим, но е вярно, че много ли липсва да ям домати със сирене, и доста храни, които обичам, но трябва да избягвам. Чувствам се обаче добре и мога да го преглътна, откровена бе Мари.

