Дъщерята на Живко Господинов дари негова фланелка на кампанията за малката Натали-Ирен

Снимка: FURAI Interior Design Studio

Фланелка на иконата на Спартак Варна Живко Господинов бе дарена от неговата дъщеря Анна Господинова на благотворителната кампания за набиране на средствата за лечението на Натали-Ирен. Екипът на славната десетка на "соколите" ще бъде разигран на търг.

Сaмо на две години и половина Натали-Ирен от Варна води най-важната битка в живота си. Малкото момиченце е диагностицирано с метахроматична левкодистрофия - изключително рядко и тежко генетично заболяване, което постепенно уврежда нервната система, пише nova.bg.

По информация на близките, болестта често протича без видими симптоми в началните си етапи, но след проявата им състоянието може да се влоши бързо. Затова времето е решаващ фактор за започване на лечение.

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В момента семейството търси възможност Натали-Ирен да бъде приета възможно най-скоро в специализирана клиника в чужбина. Водят се разговори с лечебни заведения в Европа, Турция и Китай, като окончателната цена на лечението ще зависи от това коя болница първа потвърди прием на детето. Очакваните разходи обаче са значителни и непосилни за семейството.

Зад призива за помощ застава и чичото на момиченцето - Дан, който разказва за тежкото изпитание, пред което са изправени близките. Те отправят апел към всички хора с възможност да ги подкрепят, за да може лечението на Натали-Ирен да започне навреме.

Дарителска кампания е открита в платформата „Павел Андреев“, където всеки желаещ може да направи финансово дарение. Дори малките суми могат да имат голямо значение, когато бъдат събрани с помощта на много съпричастни хора.

Близките призовават, че ако някой не може да помогне финансово, може да подкрепи каузата, като сподели историята на Натали-Ирен. Според тях именно едно споделяне може да достигне до човек, способен да промени съдбата на едно дете.

Всеки, който желае да помогне, може да го направи ТУК.

Редактор "Екип на Петел",

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