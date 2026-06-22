Дъщерята на осъден за купуване на гласове бивш кмет спечели изборите в село Бата

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Златина Петрова, която се яви като независим кандидат на изборите в поморийското село Бата ги спечели след балотаж.

Според подадената от ОИК информация дъщерята на бившия кмет на селото Георги Георгиев тя е получила 279 гласа срещу 240 за Валентин Петров - кандидат на БСП-ОЛ, предаде "Фокус".

Избирателната активност на вчерашния балотаж е била почти 58%.

До изборите в село Бата се стигна, след като предишният кмет Георги Георгиев бе освободен дисциплинарно от длъжността заради влязла в сила осъдителна, макар и условна присъда, за купуване на гласове.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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