Дъщерята на режисьора Уилям Уайлър и съпругът ѝ намерени мъртви в автомобил в Калифорния

Пиксабей

Джудит „Джуди“ Уайлър Шелдън, дъщеря на тройния носител на „Оскар“ за режисура Уилям Уайлър, и съпругът ѝ Уайли Шелдън бяха намерени мъртви в джип край междущатска магистрала в Калифорния в понеделник. Джудит бе на 84 години, а Уайли - на 86. Причината за смъртта им остава неизвестна.

Според Калифорнийската магистрална полиция двамата са открити в безсъзнание около 17:46 часа на 15 юни. Джудит е била на шофьорското място. Въпреки опитите за реанимация, и двамата са обявени за починали на място. Разследващите не са оповестили данни за престъпление или медицинска спешност, предава БГНЕС.

Джудит бе дъщеря на актрисата Маргарет Таличет и режисьора Уилям Уайлър, създател на филми като „Римска ваканция“, „Бен-Хур“ и „Най-хубавите години на живота ни“. Тя посвети десетилетия на съхранението на историята на нямото кино и бе обичана фигура в културната общност на Сан Франциско. Най-дългогодишната ѝ кауза бе Фестивалът на нямото кино в Сан Франциско, в чийто борд участваше. Двамата със съпруга ѝ споделяха близо 60 години брак и имаха двама синове - Кристофър и Самюъл.

„Потресени сме от тази новина. Джуди и Уайли бяха много скъпи за нас и бяха позитивно присъствие на всичките ни събития“, заяви артистичният директор на Фестивала на нямото кино в Сан Франциско Анита Монга пред „Сан Франциско Кроникъл“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!