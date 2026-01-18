Датският министър-председател: Европа не може да бъде изнудвана

Кадър Youtube

Датският министър-председател Мете Фредериксен разкритикува остро днес заплахата на американския президент Доналд Тръмп да наложи нови мита заради конфронтацията за Гренландия, като заяви, че Европа няма да се поддаде на натиск, съобщи ДПА.

"Ние не сме тези, които искат този конфликт", заяви Фредериксен пред датската информационна агенция Рицау, добавяйки, че приветства подобни сигнали от други европейски страни.

"Европа не може да бъде изнудвана", каза тя.

Тръмп ескалира конфликта около арктическия остров, който, както заяви, иска да постави под контрола на САЩ - той заплаши с по-високи мита върху редица продукти, предупреждавайки, че те ще останат в сила, докато Гренландия не бъде продадена на САЩ, припомня ДПА.

Гренландия е част от Кралство Дания и следователно е член на НАТО, отбелязва агенцията.

"Кралство Дания получава голяма подкрепа. В същото време става все по-ясно, че това е въпрос, който излиза далеч извън нашите граници", заяви Фредериксен.

