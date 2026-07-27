Дацов: Имаме нужда да охладим икономиката, за да овладеем високата инфлация

кадър: бТВ

Бюджетът за оставащите месеци от годината беше приет в парламента в края на миналата седмица на фона на остри критики от опозицията, призив за налагане на вето от президента и заявка да бъде сезиран Конституционния съд заради дефицита от 5,7%.

Управляващите обявиха, че този бюджет е наследен и по-сериозни реформи ще има през есента с план-сметката за догодина.

„Можеха да се сложат поне заявки на масата какво се случва. Никога не е важал принципът, че всичко, което е поискано за плащане, трябва да бъде разплатено. Част от управлението на бюджета включва приоритизиране на проекти, включително на такива в заварено положение“, коментира в „Тази сутрин“ Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш зам.-министър на финансите.

По думите му минимално за тази година корекцията на дефицита трябва да е близо 3,1%, за да бъдем на „правилната бюджетна позиция“.

„Много са ясни параметрите за намаляване на този дефицит. Друг е въпросът, че не съм съгласен с идеите на Пеканов, които той прокарва за постепенно намаляване на дефицита, защото с 0,5% на годишна база не можем да коригираме този дефицит в близкото десетилетие“, обясни Дацов.

„В момента имаме уникална ситуация, при която имаме добре стояща икономика или може би застрашена икономика от гледна точка на икономически растеж. Има и благоприятна структура за данъците“, посочи Любомир Дацов.

„В момента имаме нужда да охладим икономиката, за да бъдем в баланс и да няма тази висока инфлация. Говоренето, че ако се правят по-сериозни реформи и намаляваме дефицита, може да удари икономическия растеж, не ми се вижда сериозно, защото никога няма да има по-благоприятна ситуация от тази в момент“, смята Дацов.

По думите му високата инфлация действа по различен начин за бюджета и всеки министър на финансите има интерес от тази ситуация, защото тя му носи изпреварващи приходи спрямо общото развитие на икономиката.

Неговата оценка е, че за следващата година дефицитът с всички разходи по ПВУ ще бъде около 3,7% от БВП в края на годината.

„При по-големи желания може да бъде и под 3%“, смята бившият зам.-министър на финансите.

Редактор "Екип на Петел",

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