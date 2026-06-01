Дацов: Можем да представим стъпки за свръхдефицита пред ЕК

Какво означава за страната ни процедура по свръхдефицит, ако такава бъде задействана след предупреждението на премиера Румен Радев, че решение за това вече е взето в Брюксел и може ли да бъде изготвен бюджет, който да върне дефицита в рамките на 3 процента.

Темата коментира в студиото на "Тази сутрин" Любомир Дацов, член на фискалния съвет и бивш зам.-министър на финансите.

„Ако има някой изненадан, това ще бъде много странно. Тоест всякакви политически изявления, след като поне от пет години - от 2022 година насам, много осезаемо се промени пътят на публичните финанси, всъщност този път водеше до това, което се случва в момента“, посочи той.

„Идеята, че има проблем с публичните финанси не е отсега, тя устойчива. Еднозначно политиката беше променена в тази посока в 2022 година. След това всички останали ръкопляскаха и макар да имаха възражения, продължаваха във същата посока, защото популизмът е много приятна история - позволява ти да флиртуваш с всички, да бъдеш добър, да не правиш лоши неща“, коментира експертът.

„Много съм изненадан от изявлението на сегашното правителство, че сега са разбрали за какво става въпрос. Всъщност, една от причините те да са на власт, са проблемите с публичните финанси, протестите и вълненията. Аз лично очаквах, че ще има някакъв план, яснота, с визия какво да се прави, а не да се говори за прехвърлянето на вината, защото за мен това е много отрицателен знак. Говоренето за прехвърлянето на вината е същото нещо като при предишните. И обикновено води до извинения за това, че нещо няма да направиш“, посочи Любомир Дацов.

„Чисто технически, дали ще се случи, или няма да се случи влизането в процедура за свръхдефицит, предстои да видим. Аз също искам да видя точно формулировките за това, което се случва. Не мисля, че в момента това се дължи на некоректно счетоводство, както се правят определени внушения за 2025 година. Тъй като не Европейската комисия установява дали има проблеми със счетоводството, а статистическата служба на Европейската комисия - Евростат. Евростат, заедно с нашата статистика, са верифицирали тези разходи, т.е. 2025 година е затворена такава, каквато е, и нови въпроси, поне това, което аз съм запознат, там няма“, обясни специалистът.

По думите му би трябвало дефицитът за миналата година да е 2,9% без военните разходи.

„Прието е поне досега, когато дефицитът е до 3,4% и е еднократен и не се дължи на фактори, които всъщност са структури, да се прави компромис и страните да не влизат в процедура на свръхдефицит“, обясни Дацов.

„Лично съм го казвал и при вас сигурно над 10 пъти последните две години, че не разбирам политиците, които вместо сами да направят такава програма структурна, да бъдат принудени да търпят срама от шамара България да влезе в процедура по свръхдефицит“, допълни той.

„Към момента, сегашното правителство, влизайки, може да има много ясна програма какво да се направи с бюджета. Към момента има толкова разнопосочни изказвания, че аз не бих казал, че те имат ясна идея какво точно да се случи“, заяви Любомир Дацов.

“Нека да видим дали ще се случи, защото предложението на Европейската комисия само по себе си не води автоматично до влизане в процедура. Тъй като нашата страна ще има в рамките на един месец възможност да направи заявление или да оспори това нещо, или да каже, че е предвидила стъпки. И след това самите министър-председатели на съвета, които се събират, могат да одобрят тази процедура“, посочи експертът.

"След тези 6 месеца, ако държавата не реагира, тогава вече могат да бъдат наложени глоби в рамките на следващия едногодишен период. Обикновено тази глоба е до 0,05% от БВП. Но това досега не се е случвало. Не е прилагано до момента", каза още той.

По изчисления и реални данни на ЕК дефицитът за миналата година е бил над 3%, което е било прикривано, за да влезем в еврозоната, отбеляза премиерът.

"Наличието на забавяне на темпа на инфлацията означава, че пак ще има инфлация, ама забавяне на ръста на цените. Другото е ти да имаш политика на ниво сваляне на цените. Това са две тотално различни неща. Философия, в която като ще накажеш някой, ще му ограничиш ръста, ще му задушиш свободата, ще поставиш по-голям контрол и допълнителни разходи върху него и ще имаш по-добри резултати, е обречена на неуспех. Това е грешна философия само по себе си. Същата беше философията на лобитата, които се свързаха с господин Пеевски. Същата и сега на тези хора. Няма разлика в говоренето. Новите дори не са си сменили костюмите", коментира бившият зам.-министър на финансите.

