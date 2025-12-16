Дацов за бюджета: Ако хората не бяха излезли, ЕС щеше да ни сложи „усмирителна риза”

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

„Важно е, когато вземаш пенсия, да я вземаш дълго”, така описа по Нова нюз ситуацията с държавните финанси икономистът Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш зам.-министър. Той обясни сравнението като каза, че ако спазваш фискална дисциплина е по-добре от това, отколкото да „изядеш” всичко и да предизвикваш кризи.

Дацов беше категоричен, че най-умното решение е приемането на удължителен закон, а не бюджета, предложен от правителството и в двата му варианта.

Ние и сега нарушаваме европейските правила, ако хората не бяха излезли, макар че протестът не беше точно бюджета, ЕС щеше да ни сложи в т.нар. „усмирителна риза” и да поиска преструктуриране на бюджета, обясни Дацов.

Икономистът каза също, че няма смисъл да губим още една година с бюджет без реформи.

