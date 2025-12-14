Даваме повече за фризьор след Нова година

кадър: Нова тв

Фризьорските и козметичните услуги може да поскъпнат заради нови изисквания, които Министерството на здравеопазването предлага да въведе. Проектът на наредба предвижда задължителен тест за алергии преди боядисване на коса във фризьорските салони – мярка, която среща смесени реакции както сред клиентите, така и сред специалистите.

Веса Стефанова от Монтана боядисва косата си повече от 25 години и казва, че винаги е внимателна при избора на продукти, разказва Нова тв. Според нея качеството на боите се е подобрило значително през годините и днес те са по-щадящи за кожата.

Фризьорите обаче са скептични към идеята тестовете да станат задължителни. Галя Атанасова, с дългогодишен професионален опит, смята, че предложените изисквания не са съгласувани със специалисти и не отговарят на реалната практика в салоните. По думите ѝ при правилна работа рискът от алергични реакции е минимален, допълва Нова тв.

Подобно мнение споделя и Пролет Михайлова, която признава, че рядко се получават алергии, но не вижда нужда от въвеждане на задължителни тестове. Тя посочва, че в практиката тестове се правят само при съмнение за чувствителност, а клиентите обикновено са наясно с реакциите си.

Клиентите също не са убедени в необходимостта от новата мярка. Част от тях казват, че никога не са имали проблеми, въпреки че са използвали различни бои през годините, и се притесняват, че изискването ще доведе до по-високи цени.

Засега фризьорските салони задържат цените на услугите, но специалистите признават, че някои марки бои вече поскъпват. Клиентите се опасяват, че допълнителните изисквания ще увеличат разходите им на фона на ниски доходи и нарастваща инфлация.

