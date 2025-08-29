Даващите нощувки с Airbnb и Букинг дължат данък от 15 процента

Пиксабей

Airbnb стана популярна форма за настаняване по целия свят. Но какво точно представлява и какво да имаме предвид, като избираме и правим резервация за такава квартира за отпуската си или при пътуване през цялата година, обясняват експертите от Асоциация "Активни потребители".



Airbnb е онлайн платформа за обяви за краткосрочно наемане на жилища по цял свят. Всеки може да пусне обява за стая, апартамент, вила или цяла къща, като ролята на платформата е да свързва собствениците и гостите, да предлага необходимата информация и да осигурява обработването на плащането за престоя. Airbnb предлага богат избор на места за престой по време на почивката или пътуването. Платформата стана известна, благодарение на това, че предлага домашни удобства и уют на цени по-ниски от хотелските.



Airbnb е съкращение от Air mattress, bed and breakfast, т.е. надуваем дюшек, нощувка и закуска. Компанията се появява през 2008 г. в Сан Франциско, където трима младежи решават да си осигурят допълнителен доход, като предлагат евтини нощувки на надуваемия дюшек в хола си в натоварения фестивален сезон в града. Идеята се оказва толкова успешна, че днес платформата на Airbnb предлага над 6 милиона жилища в 100 000 града от 220 страни по цял свят, а понятието airbnb се е превърнало в синоним за “апартаменти под наем”.



Airbnb разполага както с уебсайт, така и с мобилно приложение. От 2019 година уебсайтът е достъпен на 62 езика (включително български за основните функции). Airbnb предлага денонощно обслужване на клиенти, а чрез приложението гостите могат да поддържат лесно контакт с домакините си от всяка точка на света. Публикуването и търсенето на обяви в платформата на Airbnb е напълно безплатно, като компанията печели комисиона за обработването на всяка транзакция при резервация.



Какво ново през този сезон?



Airbnb съобщава, че потребителите вече ще могат да резервират луксозни услуги като лични треньори, масажи и готвачи в преработеното си приложение, тъй като продължава да разширява дейността си извън основния си бизнес с краткосрочни наеми, пише Би Би Си.



"Хората избират хотелите заради техните услуги, а Airbnb заради пространството... сега ние ви даваме най-доброто от двата свята", каза в изявление главният изпълнителен директор на компанията Брайън Чески. Въпреки че от стартирането си през 2008 г. Airbnb е приела повече от два милиарда гости, през последните години тя се сблъска и с предизвикателства, като някои градове са предприели мерки за забрана на краткосрочните наеми. Новите услуги на Airbnb първоначално са достъпни в 260 града, като компанията твърди, че цената им ще бъде под 50 долара. Луксозните предложения, които включват спа процедури, фотографи и гримьори, могат да бъдат резервирани и от хора, които не са отседнали в Airbnb.



Обновеното приложение на компанията включва и актуализиран раздел „Преживявания", който позволява на потребителите да резервират екскурзии и дейности по поръчка. Тази услуга е пусната за първи път през 2016 г. Новите функции, наподобяващи хотелски, отразяват променящите се нужди на туристите, заявяват от компанията.



"Сега пътуващите мислят много повече за това как да персонализират пътуването за себе си, а не само за действителните функционални части на това как да стигнат до мястото и къде да отседнат."



Друга функция на новото приложение предлага ексклузивни преживявания по целия свят. Това включва игра на плажен волейбол в Рио де Жанейро с олимпийската шампионка Карол Солберг или прекарване на една неделя със суперзвездата на Националната футболна лига Патрик Махоумс. Подобни опции по поръчка са част от по-широка тенденция, тъй като туристите търсят нестандартни преживявания. "Има толкова много хора, които са пътували и са направили толкова много неща, че критерият или целта за уникални преживявания постоянно се променя."



Какво се случва у нас?



Платформата предлага в България да се наемат различни частни имоти срещу 20 долара нощувката. Това могат да са ваканционни имоти, частни къщи, вили, апартаменти, къщи по градове и села, и т.н.



Ако решите да изкарате някой лев от тази иначе лесна за организация услуга, имайте предвид - законите и разпоредбите за краткосрочно отдаване под наем в България може да варират в зависимост от местоположението на отдавания под наем имот.



Задължения за всички лица, извършващи дейността са:



Регистрация на апартамента като място за настаняване клас "В" по Закона за туризма, която се извършва в общината по местонахождение на апартамента. Необходими документи са: Заявление за регистриране за упражняване на дейност хотелиерство в места за настаняване клас „В“ – апартамент за гости; Копие от документа за ползване на обекта; Пълномощно в оригинал; Документ за платена такса от 20 лв. на легло съгласно чл.69 от Закона за туризма.



Регистрация в единната система за туристическа информация (ЕСТИ) и попълване на личните данни на всички гости. Тази регистрация се извършва след като сте регистрирали апартамента като място за настаняване в общината.



Как да избегнем капана на измамниците при резервация за почивка



Деклариране и заплащане на туристически данък. Туристическият данък приспада към местните данъци и такси и се заплаща по същия начин, по който плащате данъци за имота, но ежемесечно. Изчислява се като се умножат броят нощувки по броя настанени гости по ставката, всеки месец.



Специална регистрация по ДДС съгласно чл. 97А от ЗДДС. Регистрацията се извършва като се подаде заявление към териториалната дирекция на НАП. Ставката е 20% и се начислява единствено върху комисионите на платформите към вас.



Заплащате патентен данък в общината по местонахождение на апартамента. Ставката на патентния данък се определя от Общинския съвет всяка година за следващата година. Данъкът се заплаща на тримесечие или за цялата година с отстъпка.



15% данък върху доходите от стопанска дейност. Тази част от задълженията се отнася за вас ако сте физическо лице, регистрирано по ДДС или оборотът от дейността надхвърля 50 000 лв. за последните 12 месеца, в който случай трябва да се регистрирате по ДДС. В качеството си на лице, регистрирано по ДДС, следва да начислявате 9% ДДС върху стойността на нощувката.



С 10% корпоративен данък се облага печалбата на дружеството, а с 5% се облагат дивидентите при разпределяне на печалбата към собствениците на дружеството.

