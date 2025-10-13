Дават 1,5 милиона евро на Карлос Насар да напусне България

Кадър БНТ

Скандалните разкрития около българските щанги продължават. Днес президентът на БФВТ Стефан Ботев обяви, че Насар си е донесъл свой договор с федерацията, но не го е подписал и да това не е получавал пари.

Ботев дори заяви следното: Драма не виждам никаква. Ако тръгне към Катар, да тръгне. Не можем да го вържем тука.

Мениджърът на Карлос Насар Николай Жейнов, разкри, че Катар и Саудитска Арабия предлагат по милион и половина евро за българския феномен в щангите.

"Някакви хора се превъзбуждат на някакъв пост, ходете и снимайте залата в Дианабад - къде тренират националите по щанги. Снимайте на какво е заприличала. Съжалявам, но някои от атлетите може да хване болест. Видяхте ли българският отбор да бъде облечен? На Карлос екипа е облечен като национален отбор, целият щаб - с пари от спонсори. Само заради България е направено. А ние го отпращаме към Катар, Саудитска Арабия, предлагат по 1,5 милиона евро на това момче", сподели пред "Дарик" Жейнов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!